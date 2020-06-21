今天是夏至，告知炎熱的夏天正式來到。在傳統意義上，這天是北半球自然界陽氣到達頂峰的日子。所謂物極必反，過了今天之後，陽氣漸消、陰氣漸長。在這個重要的陰陽轉換時節，身心靈養護該注意什麼？身心靈預防醫學專家洛桑加認為，酷熱時尤要小心心肌梗塞，他並提供私房呼吸方式，教大家調節情緒、避免情緒暴衝。

《工商書房》報導，洛桑加參在其著作《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》中特別提到，夏至雖不是最熱，但從現在開始，暑熱將會越來越有看頭，一路能熱到立秋。

洛桑加參指出，散熱這檔事全靠心來驅動。一旦熱浪來襲，心就必需更快更多地打出血液，以供應皮下血管擴張散熱。也就是說，有「君主之官」之稱的心，越熱是越忙，你最好別用其他事煩它、增加它的負擔。不只極冷之時屬於疾病好發的「黑時間」，非常非常熱的時候，心肌梗塞也是時有所聞，同樣需要留意。

洛桑加參提醒，夏季心臟病最怕就是四件事兜在一塊兒，「本身肌肉量少散熱慢」、「夏天很熱」、「脾氣很差，動不動火大」、「有心血管疾病史」。炎炎夏日，「炎」字已經有兩個「火」了，切勿再讓心火、肝火助長熱勢力。預防致命心肌梗塞、腦梗塞，三高患者，除了平常的血糖血脂血壓控制，還可以透過以下呼吸法，調節情緒、避免情緒暴衝。

步驟一，暴怒時，先別急著罵人，不說話，視線回到手機上。

步驟二，叫出手機時鐘裡的碼表，深吸飽一口氣，再點啟動。

步驟三，看著碼表，憋氣約十五到二十秒，把氣吐出來。

以上步驟重複幾次，直至心能靜下來為止。

洛桑加參認為，夏至是陽氣頂峰之至，此時此刻，你就是自己的小太陽。無需依傍外物、無需過度在意他人目光、管它有沒有外援，請盡情、痛快地發光發熱吧！

(中時電子報)