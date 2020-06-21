臺師大國語教學中心龍舟隊成員21日進行賽前最後一次下水練習，隊員來自20多個國家，宛如小型聯合國。（黃世麒攝）

臺師大國語教學中心龍舟隊成員21日進行賽前最後一次下水練習，隊員來自20多個國家，宛如小型聯合國。（黃世麒攝）

臺師大國語教學中心龍舟隊成員21日進行賽前最後一次下水練習，隊員來自20多個國家，宛如小型聯合國。（黃世麒攝）

臺師大國語教學中心龍舟隊成員21日進行賽前最後一次下水練習，隊員來自20多個國家，宛如小型聯合國。（黃世麒攝）

有44年參賽經驗的台師大國語教學中心龍舟隊，受新冠肺炎疫情衝擊，許多國際生無法入境，為延續傳統，今年由老鳥帶著新人，拾起船槳參加新北市議長盃龍舟錦標賽，21日進行賽前最後一次正式練習。

原本夏季班於6月2日開課，但受到疫情影響外籍生無法入境，舊生肯定台灣防疫作為，認為留在台灣比母國安全，因此續讀人數超過1100人，續讀率6成9創下近年新高。擔任6年隊長的李學璣估計，通常每年都是全新人馬上陣，但今年約有4分之1是去年隊員留任。

為了參加比賽，龍舟隊員展開90天魔鬼訓練，每日上午進行慢跑、青蛙跳、仰臥起坐、伏地挺身等訓練項目，強化體能。未料台師大4月時因兩例確診實施3週全校遠距教學，外籍生無法利用學校場地訓練，只能克難地到公園練習，更差點因為賽事規模縮小，報名額滿無法參賽，最後才順利搶得參賽名額，頂著烈日酷暑練習操舟默契。

(中時 )