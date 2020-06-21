睽違3個月，川普在杜爾沙的首場造勢大會上有許多空位。

睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3，場外甚至只有小貓2、3隻，迫使主辦單位取消場外演說，不過他們怪罪示威人士搗亂，導致川粉不敢出席。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，因為新冠肺炎疫情中斷的連任造勢活動重新開跑，川普團隊20日選在奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa）舉辦睽違3個月來的首場大型造勢集會，不過一直到周六下午、集會開始前數小時，出席的川粉人數卻遠遠不如預期，現場照片顯示，2樓以上的觀眾席多數是空的，報導指出，1／3座位是空的。

睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3，場外甚至只有小貓2、3隻，迫使主辦單位取消場外演說。（圖／美聯社）
睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3，場外甚至只有小貓2、3隻，迫使主辦單位取消場外演說。（圖／美聯社）

舉辦造勢大會的「奧克拉荷馬銀行中心」（BOK Center）約可容納1.9萬人，川普競選團隊之前表示，超過100萬人索取入場票。

睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3。（圖／美聯社）
睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3。（圖／美聯社）

不過周六杜爾沙的造勢活動顯然雷聲大雨點小，出席人數比預期少得多，就連活動開始前2小時，戶外舞台區也只有十多人聚集，迫使競選團隊臨時取消川普在戶外舞台區演說的行程。一名員工透露，他們原本預期場外能吸引約10萬人，因此特地畫設「爆滿區」（overflow），也安排川普為場外民眾演講，《每日郵報》報導，當地警方預期人潮爆炸，特別封鎖了鄰近6個街區。

睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3。（圖／美聯社）
睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3。（圖／美聯社）

針對出席人數不如預期，川普競選團隊直指抗議人士干擾支持者，甚至封鎖金屬探測器的入口通道，讓川粉無法進入，川普本人也怪罪媒體呼籲支持者「不要來」現場，同時宣稱場外的示威人士在「做壞事」。不過美聯社報導，截至當天下午，大部分場外的抗議人士都相當平和，警方只逮捕1人。

值得注意的是，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，儘管造勢大會場館空位一大堆，出席的數千名川粉卻鮮少維持社交距離，當中也只有少數人戴上口罩。報導指出，觀眾入場前，主辦單位有要求支持者戴上口罩，不過並未強制他們全程都戴著口罩。

川普睽違3月辦造勢大會 6工作人員驚傳染新冠

文章來源：Inside Trump's Tulsa rally, no distancing despite empty seats, few masks and plenty of doubt about coronavirus
文章來源：Trump comeback rally features empty seats, staff infections
文章來源：Trump campaign CANCELS the President's speech to Tulsa's outdoor crowd, claiming 'radical protesters' stopped thousands of MAGA supporters from attending and left the stage area deserted
文章來源：Trump campaign claims they had "legitimate 300,000" sign-ups for rally, denies TikTok influence

(中時電子報)

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