睽違3個月，川普在杜爾沙的首場造勢大會上有許多空位。

睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3，場外甚至只有小貓2、3隻，迫使主辦單位取消場外演說，不過他們怪罪示威人士搗亂，導致川粉不敢出席。

President Donald Trump said earlier this week that there wouldn’t be an empty seat at the rally. The crowd in Tulsa fell well short of his expectationshttps://t.co/ycyQwGsjmP https://t.co/XJGh3XJVzL — Bloomberg (@business) June 21, 2020

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，因為新冠肺炎疫情中斷的連任造勢活動重新開跑，川普團隊20日選在奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa）舉辦睽違3個月來的首場大型造勢集會，不過一直到周六下午、集會開始前數小時，出席的川粉人數卻遠遠不如預期，現場照片顯示，2樓以上的觀眾席多數是空的，報導指出，1／3座位是空的。

睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3，場外甚至只有小貓2、3隻，迫使主辦單位取消場外演說。（圖／美聯社）

舉辦造勢大會的「奧克拉荷馬銀行中心」（BOK Center）約可容納1.9萬人，川普競選團隊之前表示，超過100萬人索取入場票。

睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3。（圖／美聯社）

不過周六杜爾沙的造勢活動顯然雷聲大雨點小，出席人數比預期少得多，就連活動開始前2小時，戶外舞台區也只有十多人聚集，迫使競選團隊臨時取消川普在戶外舞台區演說的行程。一名員工透露，他們原本預期場外能吸引約10萬人，因此特地畫設「爆滿區」（overflow），也安排川普為場外民眾演講，《每日郵報》報導，當地警方預期人潮爆炸，特別封鎖了鄰近6個街區。

睽違3個月，美國總統川普的首場競選造勢大會出席人數卻不如預期，現場空位多達1／3。（圖／美聯社）

針對出席人數不如預期，川普競選團隊直指抗議人士干擾支持者，甚至封鎖金屬探測器的入口通道，讓川粉無法進入，川普本人也怪罪媒體呼籲支持者「不要來」現場，同時宣稱場外的示威人士在「做壞事」。不過美聯社報導，截至當天下午，大部分場外的抗議人士都相當平和，警方只逮捕1人。

值得注意的是，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，儘管造勢大會場館空位一大堆，出席的數千名川粉卻鮮少維持社交距離，當中也只有少數人戴上口罩。報導指出，觀眾入場前，主辦單位有要求支持者戴上口罩，不過並未強制他們全程都戴著口罩。

(中時電子報)