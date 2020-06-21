新北市教育局20日在深坑國小舉辦「109年度太陽能燜燒鍋創意競賽」，共有21校37隊參加。（新北市教育局提供）

新北市教育局20日在深坑國小舉辦「109年度太陽能燜燒鍋創意競賽」，共有21校37隊參加。（新北市教育局提供）

新北市教育局20日在深坑國小舉辦「109年度太陽能燜燒鍋創意競賽」，共有21校37隊參加。（新北市教育局提供）

新北市教育局20日在深坑國小舉辦「109年度太陽能燜燒鍋創意競賽」，共有21校37隊參加，參賽學童利用回收物品製作「創意燜燒鍋」，運用太陽能集中吸熱的原理加熱烹煮新北在地食材，實踐綠能創客精神與低碳飲食。

深坑國小校長郭雄軍說，今年的實驗記錄食材是在地食材，比賽食材是「綠豆」，本次競賽是以「再生能源」、「環境永續」、「飲食文化」及「食物的多樣性」為主要目的，創意太陽能燜燒鍋不僅結合了STEAM跨學科教育、做中學及團隊合作的精神，參賽學童在比賽前，也必須發揮創意與巧思來製作獨特的燜燒鍋造型，運用太陽光的反射和物品的吸熱原理來將鍋子裡的食物煮熟，在烹煮的過程當中，完全不需任何用電，也不需燃燒任何燃料。

比賽現場每個隊伍都發揮了團隊創意，不僅「燒」出在地好料理，同時也傳達出對能源永續再利用的理念。國小組優勝隊伍為新北市雙城國小第2組，參賽選手們利用回收紙箱、反光板、壓克力板、碎紙和一些學校的自然實驗器材，製成一台車子造型燜燒鍋，他們說：「這次比賽除了要注意太陽的方向，將陽光聚集反射到鍋內外，也必須注意溫度上升的變化，透過熱的引進與吸收來將鍋裡的食材煮沸，這樣才能成功的完成一道料理」。

而榮獲國中組第一名的隊伍中山國中第1組同學說：「因為人類過度依賴能源，地球的資源大量耗竭，這次比賽讓我們學會思考如何將大自然中的可再生能源，妥善運用於日常生活」。

工程及環境教育科科長李幼安表示，太陽能是日常生活中最常接觸的再生能源之一，如何將再生能源應用於生活中是地球當前重要的課題。新北市109年完成299校建置「新北校園能源雲-能資源管理系統」，透過用電監測系統的建置與能源教育課程串連，藉此做好節約能源的工作，並研發全國首套「K-12能源教育市級課程」，這次太陽能燜燒鍋活動也是教材的一環，讓學生可以用手作、有趣、生活化的方式來學習能源教育，一起守護地球家園。

(中時 )