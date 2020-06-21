富邦悍將與統一獅的3連戰目前兩隊各拿1勝1敗，兩隊勝差又回到半場，墊底整季的統一獅要擺脫爐主之位，還得先過今年對戰都贏不了的「除獅機」陳仕朋。而獅隊則推出洋投達尼爾先發，他5月底才來台，目前先發4場吞下1敗，看起來還尚未適應，今晚也要尋求中職首勝。

陳仕朋本季先發6場拿下3勝2敗，其中3勝全是對戰統一獅拿下，對戰自責分率僅2.29，是名符其實的「除獅機」，陳仕朋是今年悍將最穩定的土投，也擔起保衛第3名、避免成為爐主的任務。

而獅隊想擺脫爐主的任務則交給達尼爾，他5月底才正式出賽，上周對上悍將3.2局失6分(4自責分)吞下首敗，除了他要好投之外，也希望獅隊能延續昨日單場6轟的火燙打線支援。目前達尼爾似乎還在適應中職，遲遲找不到壓制力，再加上統一獅本季可能找多位洋投來補齊戰力，除了洛奇領機票，若達尼爾表現不如預期也相當危險。

(中時 )