大陸國務院副總理劉鶴在第十二屆陸家嘴論壇上表示，要加快發展資本市場，並提出「建制度、不干預、零容忍」的9字方針。證監會主席易會滿則表示，將繼續全面深化資本市場改革，加快完善資本市場基礎制度；他也強調，將繼續支持上海股票市場、交易所債券市場、期貨和金融衍生品市場開放發展，助力上海國際金融中心建設。

澎湃新聞報導，申万宏源證券研究所首席市場專家桂浩明表示，本次陸家嘴論壇在資本市場改革方面釋放了非常多的訊號；其中，兩方面的內容值得特別關注，一方面，是進一步擴大開放，如將科創板股票納入滬股通標的，讓海外投資者可以參與科創板，並進一步完善滬倫通業務以及拓寬ETF互聯互通等操作，擴大開放大陸的資本市場。

另一方面，即是資本市場的進一步改革，如研究允許IPO老股轉讓等；總體來看，所有的改革措施，都是為了大陸資本市場進一步與國際接軌創造條件。

桂浩明強調，值得關注的是，本次特別論壇特別提到上海國際金融中心的建設；他表示，在建設過程中，需抓緊各項措施，落實到位，盡快得到具體有效的體現，從而為上海各大金融要素市場真正與國際市場接軌提供條件，助力大陸資本市場整體的進一步發展。

(旺報 )