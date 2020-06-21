柯文哲上午到嘉義市樂齡健康訓練場參觀騎馬訓練、餵食馬匹。（張亦惠攝）

台北市長柯文哲21日率市政團隊到嘉義市展開一連串的交流活動，並將在嘉義市參與年度天文盛事日環食的觀測，柯文哲說，其實昨天就已經到嘉義市了，市區所有旅館全都客滿代表活動很成功，被問到是否與嘉縣邀請的宣傳大使陳時中較勁，柯則撇清表示，行程1個月前就敲定了。

柯文哲上午到嘉義市樂齡健康訓練場參訪，與長輩一起跳健康操、參觀騎馬訓練等，也與嘉義市長黃敏惠一同種下蘋果樹，意喻雙城市民都能平平安安。

針對外界認為柯文哲到訪嘉義市是不是與藍營較親近，柯表示，市政不分藍綠，且上次潘孟安也有來，至於是不是跟隔壁嘉義縣的宣傳大使陳時中較勁，柯則撇清行程是一個月前就安排好了。

嘉義市長黃敏惠則表示，嘉義市一年多來努力做天文教育宣導，看到大家都重視代表當初的努力是對的，而台北市政府團隊南下交流更有意義，大家一起「尬場」讓天文教育越尬越好。

(中時 )