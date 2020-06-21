波士頓紅襪2018年奪下世界大賽冠軍，他們堅強的牛棚也是功臣之一，不過隨著金布雷爾（CraigKimbrel）、凱利（Joe Kelly）的離開，球隊的牛棚戰力也打上問號；對此，《TheAthletic》記者博登（Jim Bowden）便撰文盤點大聯盟新賽季的十大終結者，當中出現沃克曼（Brandon Workman）的名字，而他也被認為是紅襪終結者的新希望。

紅襪在2018年有凱利和金布雷爾把守球隊最後兩道防線，但2人皆在季後離隊，也讓紅襪後援戰力出現瓶頸，雖然紅襪在2019年由沃克曼出任終結者，表現也不凡，但與前年相比，球隊整體救援成功的次數大幅減少，從前段班掉致中後段班。

博登近日撰文盤點大聯盟新賽季的十大後援投手，沃克曼也名列其中，排名在第7位，文中提到，在至少完成60局投球的後援投手中，沃克曼在2019年繳出現代棒球最低的被打擊率，僅1成23，不僅如此，他的被攻擊指數（OPS）.166也是新低。

攤開沃克曼上季成績，出賽73場比賽，雖然沒有先發紀錄，但也拿了10場勝利，防禦率1.88、16次救援成功、豪奪104次三振，這幾項數據都是他的生涯新高，他也是上季美聯第3位單季破百次三振的後援投手。

博登認為，如果新賽季順利開打，紅襪終結者一職將會是沃克曼的囊中物，如果能複製2019年的表現，這將是紅襪牛棚的一大利多。

不過也有一點必須注意，沃克曼本季和紅襪達成一年350萬美元的合約避免薪資仲裁，而這也是他生涯最後一個薪仲年，今年球季結束後他將成為自由球員，屆時紅襪要花多少錢留人？要不要留人？目前都還是未知數。

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(中時電子報)