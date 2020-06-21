一名軍人被指控去年「車震」一名17歲未成年少女，而且少女稱自己被硬上性侵；軍人則稱兩人是你情我願，少女還要求自己戴上保險套，並傳訊「和你出去很開心」、「今天謝謝你」等語；台中地檢署以罪嫌不足予以不起訴處分。

據《聯合新聞網》報導，軍現職稱為上兵，他與少女是在去年7月18日透過手機交友晚體認識，兩人於隔天晚間相約見面。少女指控軍人趁著開車載她外出時，故意把車子停到一個停車場並違反她的意願，強制性侵得逞。

軍人到案否認犯行，並清楚交待事情經過。他表示當天晚上兩人原本都坐在前座，停車後一起改到後座脫光衣服相擁，他為少女口交，少女也為自己口交。不過少女又說剛認識不要發生性行為，軍人聞言決定尊重她，所以要求她把衣服穿好；此時少女再度改口說：「不然要戴保險套！」軍人聽到少女再度改變心意，立馬跑到超商買保險套，隨後回到車上與少女翻雲覆雨、享受魚水之歡，卻沒想到事後會被少女以性侵為由提告。

檢察官仔細調查，發現軍人叫少女到後座時，她先是笑說：「可以不要嗎？」接著又說：「那就來啊！」可以看出她對於兩人即將發生性行為一事已經心中有譜，是自願、主動移往後座的。

另外，從兩人的手機通訊記錄查到少女在事發後還傳「今天謝謝你啦」、「和你出去很開心」、「我們沒有拍照，哈哈」等訊息給軍人，完全看不出有被性侵的跡象，故以罪嫌不足予以軍人不起訴處分。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)