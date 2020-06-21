◎6月21日日環食 絕佳觀賞點在台東

天文盛事日環食將在21日下午登場，台東池上鄉和成功鎮都是絕佳觀賞地點。東部海岸國家風景區管理處當天在成功鎮海濱公園，邀請大家一起觀賞「上帝金戒指」，池上鄉公所也在大坡池邀請民眾敲鑼打鼓趕天狗，台東大學教授李偉俊則以專業解說，帶領大家一窺難得一見的天文奇景 。

◎大湳森林公園 打造生態遊憩區

八德大湳森林公園有豐富動植物生態，桃園市政府斥資1.6億元的首期景觀工程12日開工，預計明年6月完工，將設置北區入口廣場、林間草澤區、北區休憩草原區、玩具圖書館、兒童圖書館與市民活動中心。

◎草漯沙丘地質公園 觀景步道啟用

觀音草漯沙丘是網美熱門打卡景點，為保育桃園獨特沙丘地景資源，桃園市政府依據文化資產保存等辦法，在今年6月公告指定為桃園市定第1座地質公園， 並編列預算設置2條觀景步道，第1條位於大園區潮音海觀景步道16日完工啟用，第2條觀景步道位於觀音區已發包施工，預計今年底前完工。

◎阿美族製陶上妝 池上穀倉變亮點

出生於香港的加拿大籍藝術家葉海地，以阿美族傳統「野燒」製陶方法，燒製700片陶片，並用苧麻線懸掛在台東縣池上鄉農會舊穀倉內，象徵和諧、圓滿的陶片互相敲擊，發出清脆的聲響，成為閒置穀倉的新亮點。

◎遊參山風景區 泡湯還抽鑽石

不是只有冬天、夏天也可泡溫泉！交通部觀光局參山國家風景處18日舉辦「2020中台灣、幸褔靚好湯」活動，邀民眾一起來中部7大溫泉區一起泡好湯，防疫陸續解封，國內溫泉已逐步恢復2、3成，報復性消費將出現。

◎陽光沙灘比基尼 馬沙溝端午重開園

台南海濱新亮點！雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資逾5000萬整修馬沙溝濱海遊憩區，由新業者接手打造結合露營、水域休閒的海洋休閒運動渡假中心，端午連假將重新開園，台南市長黃偉哲18日力邀民眾前來感受陽光、沙灘、比基尼的魅力。

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(中時電子報)