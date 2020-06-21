今年因受疫情衝擊，亞洲區塊鏈高峰會首次採取線上演講與經驗交流。目前已邀請參與會議的演講卡司大咖雲集，有曾經執行二次太空任務的太空人克里斯、哈德菲爾主講「關鍵時刻的領導」；還有我國金管會主委黃天牧博士、行政院政委唐鳳、美國證管會主委等500多位區塊鏈專家，在7月15至19日隆重登場。

亞洲區塊鏈高峰會執行長費聿安表示，在這次高峰會倡議要有效推廣「區塊鏈應用」，我們需要有更好的領導，特別是關鍵時刻領導。

費聿安指出，大會主講者太空人，將會與觀眾分享他的個人實戰經驗；他在太空艙面臨關鍵時刻，太空艙所有人的生命存亡都掌握在他手上的時候，如何做好ㄧ位關鍵時刻的領導人，目前全世界面臨新冠狀病毒的侵襲，各行各業受影響的程度不同，未來發展充滿不確定性，領導人掌握企業營運的命脈，值得學習新知識。

ABS2020主辦單位表示，今年活動的規模和方式，與前二年大不同。這場線上高峰會預計有來自70多個國家、500多位演講者，期待能吸引上萬人在網站上參加，敬請大家共襄盛舉。

針對區塊鏈應用，費聿安強調，區塊鏈特性是去中心化、分佈式體系、多重確認的一個系統架構，來確保資產，尤其是數位資產可以很清楚的產權轉移。如此，這筆交易紀錄是可以被認證的。例如，從銀行轉帳、聽音樂重視版權，以及旅遊到物聯網，區塊鏈應用會改變人類的生活和商業模式。

(中時 )