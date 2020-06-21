大陸磁浮列車研發取得重大突破，由中車四方股份公司承擔研製的時速600公里高速磁浮試驗樣車，今日上午在上海同濟大學磁浮試驗線上，首次成功試跑。據高速磁浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁表示，各項關鍵技術指標符合設計要求，達到設計預期。

中車四方聯合同濟大學等研究單位開展此次試驗；在磁浮試驗線上，試驗樣本車首次進行系統聯合調試，開展了多種工況下的動態運行試驗，包括不同軌道梁以及道岔、小曲線、坡道、分區切換等，完成七大項200多個試驗項點，對懸浮導向、測速定位、車軌耦合、地面牽引、車地通信等關鍵性能進行了全面的測試。

據高速磁浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁表示，高速磁浮是包含車輛、牽引供電、運控通信、線路軌道四大系統在內的強耦合系統，通過樣車線路試驗，可以初步驗證動態條件下高速磁浮各系統間的接口關係和耦合特性，為系統及核心部件關鍵性能的驗證與優化提供支撐。

此次試驗樣品車成功試跑，為大陸後續高速磁浮工程樣品車的研究、製造優化提供了重要的技術支持。據悉，目前大陸高速磁浮項目研發進展順利，5輛編組工程樣品車的研發、製造也在穩步推進中。

按照計畫，時速600公里高速磁浮工程樣機系統預計在2020年底下線，將形成高速磁浮全套技術和工程化能力；未來，透過高速磁浮示範工程建設，進行時速600公里線路運行等相關工作，可以推動該技術的持續創新和產業化落地，拉動大陸高端裝備製造升級和戰略新興產業發展。

(旺報 )