美式賣場好市多將在7月1日推出全新會員卡「黑鑽卡」！年費3000元、消費回饋2%，讓許多人躍躍欲試。有網友指出，這2%回饋加上信用卡的1%回饋等於3％，如果1年有在好市多消費10萬以上，年費就回本了。
好市多在最新一期會員刊物裡提到，「黑鑽卡」分為金星、商業會員兩種，年費3000元，持黑鑽卡在台灣好市多實體、線上賣場消費可獲得2%回饋，若加上國泰世華Costco聯名卡，可享3%回饋，但回饋不含黃金條塊、停車費、相片沖印、餐飲部、安裝及維修費等消費項目。現有會員若想升級成黑鑽卡，僅需依有效期限比例支付費用即可升等。
好市多指出，黑鑽卡會員每年的回饋金額上限是3萬元，2%回饋將在每年會員卡到期前2個月，用「回饋券」核發給主卡會員，僅能在實體賣場使用，須一次使用完畢，不可分次、找零、儲值、兌現等。
還有人好奇這張黑鑽卡是否有隱藏功能，對此網友紛紛回答「沒什麼功能就是叫你多刷一點」、「代購神卡」、「給你點尊榮感」、「在好市多裡面走路自帶旋風」，但也有網友指出，美國的黑卡隱藏功能 「在美國，記得還有一項VIP待遇，平時人潮多或特殊日時，可以比一般卡提早1小時入場購物，全美適用」，台灣的黑鑽卡會不會有要等7/1推出了才知道。
(中時電子報)
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