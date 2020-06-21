老翁送貨途中遭追撞，右小腿斷裂還卡在機車上。（翻攝臉書小港大小事社團／柯宗緯高雄傳真）

鍾姓駕駛酒駕釀禍，害6旬老翁斷肢送醫搶救。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

老翁送貨途中遭追撞，右小腿斷裂還卡在機車上。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市今（21）日凌晨6時許，發生一起嚴重車禍。64歲李姓老翁騎車要送雞、鴨到市場，行經飛機路轉中山路口時，遭到25歲小客車駕駛鍾姓男子追撞，當場彈飛3公尺，右小腿處更斷裂，卡在機車上頭，場面驚悚，119獲報送醫急救，目前仍在加護病房。肇事駕駛酒測值達0.26，依法偵辦中。

警方調查，李姓男子當時騎車準備將雞、鴨送往市場，從飛機路北向南行徑，途經飛機路、中山四路口時，鍾姓男子突然駕駛小客車從中山四路內側第三快車道叉出撞上，現場瞬間煙霧彌漫，李男被撞飛約3公尺遠，機車支離破碎，現場杯盤狼藉。

更驚悚的是，李男遭嚴重撞擊，倒臥在地動彈不得，也失去意識，巨大撞擊力更讓右小腿斷裂，斷肢還掛在機車腳踏墊上，警消獲報將人，連同斷肢送往高醫急救處理，目前仍在加護病房觀察中，尚未脫險。

警方表示，經現場實施酒測，肇事的鍾姓男子酒測值超標達0.26。鍾男初步坦承昨晚曾飲酒，之後開車準備回家。除了酒駕外，是否闖紅燈或陽光太刺眼等因素釀禍，警方將調閱路口監視器釐清相關責任，全案依法偵辦中。

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(中時 )