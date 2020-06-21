今夏最洗腦的神曲《太陽》出自於台灣唱作男歌手邱振哲（PikA）的作品，樂天桃猿球團將邀請他在28日全猿主場現場為大家獻唱這首膾炙人口，感動人心的知名歌曲，讓桃猿隊當10號隊友的太陽，為端午連假完美畫下句點。

配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，Rakuten Monkeys全猿主場將於6月23日(二)起採用「前排一三五，後排二四六」之新梅花座規劃開放入場並預計在6月21日(日)展開23日(二)至7月1日(三)之門票預售，繼「想見你」企劃之後，今夏再推出熱血企畫「衝了啦」繼續號召10號隊友。

2003年至今，持續不斷創作的邱振哲，從最初街頭藝人到獨立創作歌手，再從創作歌手到音樂製作人，一步一腳印從未停下自己的腳步，除了奮力征戰各大選秀音樂平台獲得好成績以外，也於2018年底，獨立製作並發行自己的全創作專輯，作品於各數位音樂平台時常名列前矛，擁有非常亮眼的成績，其中由「邱振哲」詞曲全創作並原唱的《太陽》這首作品，至今仍霸榜各家知名連鎖KTV熱門歌曲榜首，於全世界作品播放量與討論聲量總和早已突破8億次，近期也於Youtube突破兩千萬點閱率，此現象級的神曲《太陽》，造成海內外眾家歌手、網紅素人爭先傳唱，大街小巷至網路上皆能聽到這首作品的流傳。

邱振哲將在6月28日(日)蒞臨全猿主場，賽前16：50進行賽前表演，並且為比賽開球，帶來如太陽般的能量，號召大家一起「衝了啦」！

(中時 )