娛樂周報》燒臘闆娘遭小三反殺炸屍 孫安佐畢業曬巨乳女友照 憲哥與朱立倫成親家 譚艾珍大尺度舊照出土 12:092020/06/21 中時電子報 吳品瑤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小三反殺正宮老闆娘，還把屍體做成燒臘賣出。(達志影像/shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈悲報頻傳，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 621 「楚留香」鄭少秋73歲近照曝光 網友困惑：吃了長生不老藥？ 621 「夏至加日食」讓她揭台灣內憂外患 唐綺陽籲網友「認真讀」 620 4生肖超旺夫 結婚就帶財失去可虧大 620 鄭智化「癱坐輪椅」照片曝光 網竟嘆：成落魄大叔樣 619 伊能靜唱歌太突出！被評搶走女星風頭 她暴哭：我覺得很委屈 619 51歲蕭薔4段轟烈情史！曾曖昧「台灣第一男模」 618 吳宗憲和朱立倫成親家！二女兒甜美又精通6國語言...25歲就當總經理 618 館長也認證最兇女人！金與正發狠 命理師揭她未來可能... 617 燒臘店美艷闆娘遭小三反殺炸屍 頭顱做成脆皮豬「客人吃光光」 617 美女主播房業涵閃辭 傳擠下前輩韓佩穎卡大位...本人回應了 616 孫安佐遲2年終於高中畢業 爽曬女友巨乳照 616 呂文婉高顏值女兒曝光 沒補習考上法律系 615 譚艾珍原來這麼辣！42年前舊照出土 女兒歐陽靖驚呼「尺度好大」 615 「娃娃影后」李菁紅極一時晚年卻敗光家產 暴斃家中發臭多日才被發現 「鄭智化成落魄大叔樣」中時電子報娛樂給您勁爆新聞 「佩甄入住豪華民宿這兩關鍵字連夜逃」中時電子報娛樂給您驚奇新聞 許慧欣姊妹雙雙淡出歌壇 現況曝光「明星妹成了急診護士」 (中時電子報) #娛樂周報 #楚留香 #鄭少秋 #日食 #鄭智化 #伊能靜 #蕭薔 #吳宗憲 #朱立倫 #館長 #燒臘闆娘 #兇殺 #房業涵 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂周報》豬揚、阿嬌、何如芸感情不平靜！馬雲、周星馳、胡因夢加入大事 22:502020/05/24 娛樂 娛樂周報》影帝吳朋奉驟逝、賭王也走了 林志玲代言被取代 羅志祥公司驚見… 12:012020/05/31 娛樂 娛樂周報》館長反擊妻被罵醜！方文琳神回何如芸婚變 子瑜低胸好辣 劉雪華變白髮 11:002020/06/07 娛樂 馬景濤過激演技成「咆哮帝」恢單成帥大叔 拒吞2婚吃軟飯 20:202020/06/09 娛樂 恐怖情人？男偶像將復婚妻子打到流產...竟回這句話 20:202020/06/10 娛樂 41歲港姊楊思琦再當媽老公成謎 昔狠甩9年演員男友未婚生女 20:202020/06/11 娛樂 大起大落演藝人生！寶島歌王5度外遇捲命案淪階下囚 婚姻破裂負債上億 20:202020/06/12 娛樂 家族巨債害感情路坎坷！吳奇隆3段情因錢輸慘 遇小17歲真愛開花結果 20:152020/06/13 娛樂 娛樂周報》李婉鈺抓姦富二代未婚夫 全球最美女星不是子瑜 金友莊吐老少配心酸 許聖梅爆罷韓內幕 11:422020/06/14 娛樂 小室家族當家女星苦戀大16歲恩師 華原朋美「身心全奉獻」竟被甩崩壞失常… 20:202020/06/14 娛樂 娛樂熱門新聞 威力彩狂飆9.2億！財神眷顧「2星座」旺到必買彩券 - 娛樂 許慧欣姊妹雙雙淡出歌壇 現況曝光「明星妹成了急診護士」 - 娛樂 4生肖超旺夫 結婚就帶財失去可虧大 - 娛樂 美女醫嫁豪門生下食道閉鎖兒 美國手術3千萬...一問台灣價格驚呆了 - 娛樂 「楚留香」鄭少秋73歲近照曝光 網友困惑：吃了長生不老藥？ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。