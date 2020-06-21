來自20個國家外籍生組成的台師大國語教學中心龍舟隊，有44年參賽經驗，但今年因為疫情造成許多國際生無法入境，於是一群「老鳥」帶著些許新人，再度拾起船槳，要留下在台灣的最美好回憶。

台師大國語中心夏季班於6月2日開課，受到疫情影響，政府禁止外籍生入境，但因舊生肯定台灣防疫作為，認為「比母國安全」，因此續讀人數超過1100人，比去年增加130人，續讀率6成9創下近年來新高。擔任6年的龍舟隊長李學璣估計，通常每年都是全新人馬上陣，但今年約有1／4比率是去年隊員「留任」。

台師大國語中心龍舟隊每年3月招募隊員，未料4月台師大受疫情波及，因兩例確診實施三週全校遠距教學，加上各地縣市政府觀望，遲未宣布辦理龍舟賽，龍舟隊一度考慮今年暫停參賽，導致不少人放棄，成員只剩42人。

等到台北市政府宣布如期舉辦後，賽事規模縮小，卻因額滿無法報名，只能改報名6月25、26日在蘆洲微風運河的新北市議長盃龍舟錦標賽。近期在碧潭龍舟下水後，頂著烈日與酷暑，開始練習操舟默契。

來自英國的李學璣，父母是香港人，在家中只說廣東話，聽不懂半句中文。到師大國語中心學習兩年6個月後，說一口流利的中文，他從第一年參加龍舟隊，至今連續9年參賽，近6年都當隊長。他說，練習過程雖然艱辛，但深刻感受「團隊合作」魅力，也因而認識許多原本沒交集的同學。

「每天這麼早起，的確有點辛苦」，來自邦交國之一、加勒比海貝里斯的古凱廷認為，操練過程非常辛苦，還要兼顧課業，加上訓練強度隨著賽事接近而遞增，隊員們必須有強大抗壓力與自制力才能熬過。

台師大國語中心主任陳振宇說，外國學生大都喜歡戶外活動，對龍舟賽非常投入，藉著龍舟賽培養團隊精神，學生不僅參加比賽很興奮，回國後彼此仍常聯絡，過去每年比賽時，也有老隊員回來加油。

(中時 )