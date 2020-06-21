才剛得知自己父親被土耳其政府釋放的塞爾提克中鋒坎特，隨即恢復過往「大嘴」風格，因為他在21日接受《NBC Sports》訪問表示，現在有些球星明明賺進大把鈔票，卻在呼籲大家罷賽，假如有種的話，就去參加復賽，然後把錢全都捐出來！

「現在有很多謠言亂傳，但你看有些球星，他們才剛簽下頂薪合約，也擁有最大的球鞋代言合約，活在最大的商業市場，」明顯嘲諷厄文高喊罷賽舉止的坎特說，「但你不能只會這麼自私，你必須也替其他球員著想一下，當個真正領袖！」

「假如你真的如此關心別人的生命，那麼就去打季後賽，然後把錢收下來，全部捐給『黑人的命也是命』基金會，或是回饋給你所在的社區，」坎特說，「不要永遠只會出張嘴！」他甚至直接表達自己支持NBA本季復賽的堅定立場。

「到時候全世界都會關注在你身上，對嗎？你能創造巨大的改變，」坎特強調，「所有麥克風都擺在你面前，你才可以把訊息傳遞出去，無論你想說的是黑人的命也是命、自由、司法正義或民主，不管你想說什麼，整個世界都在聽你發聲。」

(中時 )