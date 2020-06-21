端午佳節將至，各式各樣的肉粽項目多樣化，但隱藏的熱量其實很驚人！一顆燒肉粽約375大卡，客家粿粽一顆熱量約555大卡，冰涼香甜的豆沙粽甚至高達582大卡，一位體重60公斤的人用慢跑的方式必須跑到40分鐘才能消耗掉一顆燒肉粽的熱量，營養師提醒，控制熱量攝取的飲食原則是預防三高重要原則，建議五大方法聰明吃，就不怕囤積熱量。

北部粽、南部粽、客家粽、潮州粽、甜粽等，市面上粽子變化越來越多，但隱藏在內的熱量相當驚人。台北市北投健康管理醫院營養師潘富子提醒，過多熱量在體內形成脂肪堆積在體內，對健康造成負擔，而肥胖是許多疾病的危險因素，控制熱量攝取的飲食原則可說是預防三高問題（高血糖、高血脂、高血壓）的重要原則之一。

若想靠運動把這些熱量消耗掉，一位體重60公斤的人，慢跑必須40分鐘才能消耗掉一顆燒肉粽的熱量、一顆客家粿粽需要跑59分鐘、熱量最高的蛋黃粽則要跑72分鐘。

潘富子提出五大原則吃肉粽，挑選體積較小、熱量較少的粽子。可先檢視包裝上的營養標示表，並選擇體積較小顆的粽子，可滿足口欲，也可避免攝取過多熱量。

避免使用沾醬佐料或減半搭配。潘富子指出，吃鹹粽配的甜辣醬100公克熱量也有116大卡；吃無包餡料的鹼粽，也常常用紅砂糖來增添風味，每吃一口原味鹼粽就沾一次砂糖的吃法，一顆鹼粽熱量大約為100卡左右，一湯匙糖的熱量約為60卡，不知不覺熱量也吃了不少。

取代正餐，不當點心吃。粽子的原料多以糯米、紫米製成，米食類就是屬於正餐的主食，不該把他當做點心吃，潘富子建議一天不超過2顆且要分餐吃。

此外，別忘了吃蔬菜。可用「拳頭1＋1」的飲食技巧，若是吃一個拳頭大小的粽子，就搭配一個拳頭大小的蔬菜份量，增加纖維攝取。

而選擇原料食材也很重要，潘富子說，風靡全球的黑糖珍珠奶茶熱潮也燒到了粽子，一顆小小的珍奶風味冰粽50公克熱量就有130大卡，建議吃的時候淺嚐即可，鹹口味的粽子可挑選用藜麥、糙米等全穀雜糧作的粽子，粽子裡的肉也盡量挑選瘦肉入粽為優先選擇。

(中時 )