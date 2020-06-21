出門在外，手機電量剩一格最令人崩潰，尤其許多果粉反映，iPhone更新軟體後，常常早上才充飽電，下午就沒電，專家透露，有5招可以快速省電，用僅存的電量幫你撐一整天。
手機開啟哪些功能最耗電？專家表示，手機電量不夠時，下列5招可以快速省電，出門在外不用再無時無刻掛著行動電源。
1. 關閉喚醒功能
手機的「提起喚醒」功能雖然方便，但只要稍微移動、揮過，螢幕就會不斷亮起，是電量大幅消耗的主要原因之一。
2. 關閉定位功能
隨時都開著GPS定位功能其實相當耗電，可以將Google Maps設定為使用App期間開啟定位功能就好，可減少浪費許多不必要的用電。
3. 移除最耗電的程式
可以從設定中的電池選項，看出過去一天內使用過的程式耗電量，通常社群軟體與遊戲會占較多的用電量，如果沒有正在使用，可以將這些程式從背景中移除。
4. 開啟深色模式
有別於原本的白底介面，將手機轉換為黑底的「深色模式」，原來還可以省電，用戶可從設定中的「螢幕顯示與亮度」選項調整。
5. 開啟省電模式
將設定中的電池切換為低耗電模式，用戶在沒有活動的情況下，電量就不會快速減少。
5.移除最耗電的程式
可以從設定中的電池選項，看出過去一天內使用過的程式耗電量，通常社群軟體與遊戲會占較多的用電量，如果沒有正在使用，可以將這些程式從背景中移除。
(中時電子報)
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