縣府正積極規畫設計新竹縣立總圖書館，為精進公共圖書館整體服務意象，7月1日起全縣14所公共圖書館館員、志工及故事媽媽將換上統一款式的制服，在非六都圖書館屬跨越「館際合作」的創舉。

縣長楊文科指出，新竹縣獲教育部核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」，文化局積極推動公共圖書館總館─分館體系，並設計象徵新竹縣公共圖書館的LOGO意象，運用統一服務標識，搭配文青風的橘色系製作的制服，相信能讓新竹縣公共圖書館帶來富含朝氣的視覺意象。

文化局長田昭容表示，全縣14所公共圖書館的館員、志工及故事媽媽，7月1日起都換上統一款式的新裝，粉紅色為故事媽媽、淺橘色為志工、深橘色為館員，新制服讓整體更加分，也更加親切，是新竹縣再次於總館分館協作的另一突破。

田昭容並說，該局彙整全縣14個圖書館相關資訊，日前已完成新竹縣公共圖書館官方網站的製作，將同步在7月1日啟用，各界愛書人可多加運用。

此外，因應新冠肺炎疫情舒緩，全縣故事志工說故事活動，將在7月第一周起恢復每周末公共圖書館說故事活動，其它閱讀活動也將再次登場。

(中時 )