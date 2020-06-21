前衛福部澎湖醫院牙醫科主任崔重基，遭檢舉利用院內器材及人力資源，為民眾植牙，5年間讓澎醫損失上千萬元，二審依背信罪判決有罪後，衛福部將崔員移送公務員懲戒委員會究責，公懲會判決崔員撤職並停止任用1年。

判決指出，崔員自2007年7月起任職澎湖醫院前牙醫師兼科主任，2015年8月退休，明知該院「自費醫療品項收費標準」規定植牙手術每植牙一顆應收取人工植牙(Implants surgical stage)4萬元及人工植牙(Prosthetic therapy) 2萬元共計6萬元費用。

但崔員自2010年7月起至2015年8月止，利用該院場所、器械儀器及助理人力等資源，以低於該院植牙收費標準私自替51位病患植牙，並逕自收取每顆植牙5萬元或6萬元之費用，共計得款1105萬元。

案經高雄高分院依背信罪，判處崔員有期徒刑1年6月，緩刑4年，沒收犯罪所得790萬2368元。衛福部認為崔違反公務員服務法，移送公懲會審理。

崔員辯稱，他任職澎湖醫院期間，重新建設荒廢多年的牙科，以低於醫院價格甚至免費為病患植牙，實有特定的時空背景，非為圖利，但因不諳法律，一腔熱血卻成今日困局。他動機、目的均為濟弱扶傾，但公懲會認為，崔員違法事證明確，損害澎湖醫院營運非輕，違法所得數額甚鉅，判決撤職並停止任用1年。

(中時 )