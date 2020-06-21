內政部長徐國勇20日下午前往台東縣警察局大武分局金峰分駐所慰勉「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫執行成果，更指示，振興3倍券(振興券)將於7月15日上路，全國有3處偏遠鄉鎮，需要基層派出所協助辦理發放事宜，他第1站就來到金峰鄉，希望繼續發揮防疫期間使命感，完成光榮任務，全力為偏鄉部落鄉親服務。

徐國勇表示，政府啟動防疫機制以來，因為有全體

警察之投入與配合，到目前為止我國防疫成效才會如此良好。他特別轉達總統對警察同仁的感謝與肯定，並強調總統注重基層警察人員照護，包括：警察制服改革換裝，積極推動基層警消同仁的專案社會住宅及「警用無線電汰換更新專案」。

徐國勇並當場出示總統 6 月 18 日親撰手諭，交由邱局長當場宣讀「致徐部長，請徐部長國勇與沈榮津部長商議，請產業高階紡織品研發製造業者，共同研究發展警員夏季制服衣料，務必達到有彈性、加強韌度並且通風涼爽，警員執勤安全舒適最重要，國家應投入必要預算支持，無需受到既有預算結構拘束。」獲得基層同仁熱烈迴響與讚譽。

另外，徐國勇當場交付大武分局應妥適規劃全般維安工作，讓人民得以安全消費，達成振興經濟目的，希望繼防疫、紓困之後，第三階段振興政策獲得人民肯定。

(中時 )