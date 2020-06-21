前慶生醫院董事長劉桂花女兒劉恬嘉，與藝人古貿瑜投資經營北市「比妳美醫美診所」，劉明知沒有醫師執照，卻為周姓小模進行瘦身引流手術，發生醫療糾紛，事後雙方調解賠償周女110萬元。高等法院依違反醫師法判劉徒刑1年，緩刑4年，條件是她須與古男、醫師顏乾輝在7月底前付清周賠償餘款58萬8000元。

至於同案被告醫師顏乾輝判刑6月，併科罰金50萬元，緩刑3年；古男判刑4月，緩刑2年。另沒收劉女未扣案犯罪所得17萬多元。

古貿瑜曾演出國軍戲劇「最好的選擇」，前年剛加入民視旗下的鳳凰藝能，是新生代新銳男演員，卻因投資醫美診所掛名副院長而捲入密醫案。案發後他演藝事業被迫中斷。

檢方調查，周女由古貿瑜的介紹進入診所上班，2017年她為了想瘦大腿及臀部，又不希望由男醫師操刀，便由古協調由劉恬嘉負責動手術；不料，手術過後發生身體不適，她控告古、劉2人。之後，檢方查出曾受劉執刀的被害人共有7人。

一審依違反醫師法判劉女徒刑1年；顏乾輝判刑6月，併科罰金50萬元；古男判刑4月，緩刑2年。

案經上訴，高院審理期間，劉女等人與周女和解，同意賠償周女110萬元，並已陸續支付款項，因此高院給予劉女3人緩刑宣告，條件是3人須在今年7月底前付清餘款58萬8000元給周女。可上訴。

(中時 )