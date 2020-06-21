前總統府祕書長陳菊日前遭到媒體指稱適任監察院長，並舉慶富案、氣爆善款等爭議，陳菊辦公室對此感到不滿，提出告訴，但網友卻好奇這場訴訟的結果，會是如何。

對於陳菊過去的爭議，國民黨立院黨團調出陳菊擔任市長12年期間，市府遭監院立案調查件數高達58件，平均每年4.8件；其中確定遭糾正的有30件，平均每年2.5件，遭彈劾的有3案，平均每4年就1件。對此，民進黨顏若芳澄清，這是張冠李戴的低劣謊言，陳菊前秘書長並未被彈劾過，認為國民黨已涉毀謗，應負相關法律責任。

而對於陳菊辦公室將對弊案等謠言提出告訴，網友們紛紛當起了吃瓜群眾，表示「陳菊市府出事算誰的」、「又要法院認證了」、「好笑耶，陳菊告人也輸幾次了，連在野黨也想恐嚇」、「不可質疑大菊」、「慶富案還沒查完」、「陳菊怎麼可能被彈劾，準備吃官司吧」、「真相應該是陳菊時代的高雄市政府被彈劾吧」、「放到過期就不算了」、「台灣女兒怎麼可能被彈劾？在造謠？」

陳菊回應質疑不實，擬提告，PTT網友留言。(圖/翻攝PTT論壇)

(中時電子報)