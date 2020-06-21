#BREAKING: @CityofDallas removes bronze statue of Texas Ranger E.J. Banks from @DallasLoveField over claims he acted to stop integration of black students in 1956 at Mansfield High and Texarkana Junior College, defying court order. Story forthcoming @CourthouseNews pic.twitter.com/7iIe8EBK8Z — David Lee (@CNSDallas) June 4, 2020

美國黑人民權(BLM)的浪潮燒向各界，大聯盟德州遊騎兵(Texas Rangers)遭到波及，陷入更改隊名的壓力。Texas Rangers是美國19世紀知名的「德州騎警」，然而時代變遷，當年維護正義、鎮壓暴亂的騎警卻被現代人視為一群種族歧視(主要針對墨西哥人)的暴力執法者，達拉斯政府本月初撤除了1尊騎警E.J. Banks的雕像，因為他曾侵害黑人權益。

對於外界要求改名的爭論，遊騎兵球團挺直了腰桿拒絕改名，他們在聲明中堅決表示，他們永遠以此名為傲：

「即使我們是從執法者那裡繼承了這個名號，德州遊騎兵棒球隊自1971年就開始打造專屬於自己的獨特身分。德州遊騎兵支持平權，譴責任何形式的種族歧視，過去30年投資4500萬美元幫助有色人種。今後我們將做得更多，德州遊騎兵之名將會象徵著族群的改變與希望。」

遊騎兵球迷鬆了一口氣，稱讚球團有骨氣，依照美媒《雅虎體育》的投票，僅11%球迷支持改名。遊騎兵原名「華盛頓參議員隊」，1971年改名遊騎兵之初已有爭議，到今日也將近50年了，人們聽到這個名號先想到的是棒球隊而不是騎警。

大聯盟官方對此向來採用柔性勸導，不會強制球隊更名。如果遊騎兵懾於黑人民權浪潮而改名，那麼借用美國原住民形象的克里夫蘭印地安人隊、亞特蘭大勇士隊也可能有麻煩。

(中時電子報)