恆春海巡隊打撈起一男性遺體。（海巡第八巡防區提供／潘建志屏東傳真）

昨（20日）傍晚，屏東漁民在鵝鑾鼻南方約0.2浬發現一具浮屍，海巡將遺體打撈上岸，發現是一具男性遺體，頭顱、雙臂、雙腳掌均不見。不過遺體腰部有汽車輪胎內胎、腰際有佩刀，海巡人員據此猜測，很可能是經驗豐富的自由潛水客。

海巡署第8巡防區指揮部表示，昨接獲膠筏漁民通報後，立即派遣線上第3576艇前往，經打撈後，將該遺體由巡防艇運回後壁湖漁港，先安置於公務碼頭上，由屏東市立殯儀館委託殯葬業者送至枋寮鄉殯儀館冰存，並由海巡隊報請檢察官相驗。

據悉，該遺體初判為男性，身著黑色有「EVO」、「Elite」等字樣的防寒衣，腰紮汽車輪胎內胎，身上還掛著佩刀，極可能是相當專業的自由潛水客，海巡署將陸續整理其遺物對外公布，盼知情人士、相關單位能前來比對、指認，助確定其身分。

海巡署也呼籲，由於海象變化常在一瞬間相當難測，即便是對海上活動相當有經驗的民眾，從事海域遊憩活動時也應注意自身安全，而任何人發現急難，盼多多撥打「118」由該署盼員協助。

(中時電子報)