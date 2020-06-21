今年邁入第38年的新竹縣兒童文學專輯「小學生」彙整童詩、散文、童話及英語短文4種創作類別。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣為鼓勵師生創作的兒童文學專輯「小學生」，不同年度都可一窺師生的創意發想，今年邁入第38年由中正國小校長林仁煥帶領優質行政團隊，彙整童詩、散文、童話及英語短文4種創作類別，順利付梓出刊囉！

縣長楊文科表示，獲獎的大小朋友執著認真筆耕，才能產生優異的作品，更希望透過寫作推廣，分享閱讀經驗，感謝林仁煥校長讓兒童文學專輯順利付梓印刷，成就無價的珍寶。

教育處處長楊郡慈表示，本次專輯主題分享專屬孩子們的各種秘密基地，從樂於助人的善良心意，到生活中各式各樣陌生到熟悉的事情，跟著孩子的文字，可感受童年的美好時光，實體刊物已分送竹縣公共圖書館及各國小圖書館，電子檔可至新竹縣閱讀網觀看。

林仁煥校長表示在，承辦兒童文學徵稿時，為鼓勵學生寫作訂有獎勵要點，也和國語日報社合作推動讀報教育，鼓勵學生將閱讀後在心中沉澱的結晶，經過整理、思考再抒發成一篇篇文章，投稿分享給大眾知道，也成就學生小小自我實現的願望。

中正國小獲獎學生李采縈說，很開心能榮獲文學專輯高年級散文類第二名，感謝老師用心指導，讓她在語文方面又更上層樓，體會到在稿紙上揮灑的快樂，雖然不是得到最好名次，但這樣珍貴的記憶，將永遠烙印在的心底。

(中時 )