民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）今（21）日合體民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農（右二）等人在駁二開唱。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）今（21）日合體民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農（右二）等人在駁二開唱。（柯宗緯攝）

邁粉在豔陽下排隊，等著與陳其邁合照。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁（右三）今（21）日合體民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農（左三）等人在駁二開唱。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁今（21）駁二舉辦見面會，吸引邁粉到場。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁今（21）日合體民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農等人在駁二開唱，吸引近千邁粉到場力挺，陳其邁演唱招牌曲《紅豆》，還發下豪語「當市長就出唱片」。陳也宣布找吳怡農擔任顧問獻策，借重他的國際及青年政策。

前年陳其邁選市長失利後，曾在駁二舉辦「感謝有你咖啡會」，當時演唱《紅豆》，高音唱不上去，顯得有點「掉漆」，這次睽違1年半，舊地重遊今早10時在駁二正港小劇場外，舉辦「邁粉見面會」，並召邁粉穿著牛仔元素的服飾同歡，一早雖短暫下雨，之後豔陽高照，仍吸引近千名邁粉支持。

陳其邁笑稱，今天請了大咖助陣，有信心讓大家耳目一新。媒體也觀察到，連日來市場掃街，又是彎腰搭配小跑步，身段放得更低，他則說，貼近土地、接近人民，這個是候選人應該要做的，自己會全力的衝刺，「因為高雄是我朝思暮想、一生懸命的地方」，所以回到家的感覺，真的很好。

今找來吳怡農「壯膽」開唱，不少「農婦」也出來爭睹，搶著與農農拍照，差點搶了主角風采。陳其邁自嘲，「雖然比我帥，不過客群不同，開玩笑啦！」肯定吳在民進黨、國安會、行政院都有非常豐富的經驗，是受非常仰賴的政策幕僚，這次特別邀請他擔任國際及青年事務顧問，參與政策的制定。

陳其邁也透露，競選團隊下周一將正式對外宣布，目前發言人由民進黨網路社群中心主任廖泰翔擔任，至於競選總部正加緊趕工當中，「可能要問未來的總幹事會比較清楚，我是專心當候選人，全力地衝刺」。

陳其邁今還進行「邁邁Talk Show」，分享受到徵召當天記者會一度哽咽，激動到1分多鐘講不出話來。他這次「雪恥」演唱《紅豆》外，還邀請超偶出道的歌手林宗興一同演唱前年競選歌曲《咱上愛的所在》，一時太嗨還發豪語「當市長一定出唱片」。

陳其邁直說，期待大港揚起希望的歌聲，開放的海洋城市兼容並蓄，「我會拚了命把高雄市政做好」，要用行政院「有政府會做事」的精神，全力推動市政。演唱完畢後與邁粉合照，排隊人龍綿延數百公尺。

(中時 )