大陸湖北省人民政府官網日前發布《大力盤活存量建設用地服務高質量發展若干措施》，《措施》提到，目前湖北閒置、批而未供土地逾27萬畝，將積極盤活存量土地資源，促進節約、集約，服務高質量發展，同時，結合湖北全省實際情況，提出九項措施。

《措施》內容提到，將按照「要素跟著項目走」的要求，大力盤活使用批而未供土地和閒置土地資源，對復工復產和招商引資項目用地實行「應保盡保」；據統計，2020年湖北省提供批而未供和閒置土地分別不少於23.05萬畝和4.24萬畝，因此，將更大力度支持項目落地。

《措施》內提到的九項措施主要包括，第一，大力消化批而未供和閒置土地、第二，持續推動城鎮低效土地開發利用；地三，穩妥推進農村集體經營性建設用地入市；第四，明確指標使用和相關稅費政策；第五，落實用地支持措施；第六，深化工業用地出讓製度改革；第七，編制用地目錄和招商地圖；第八，積極推動難點問題分類化解；第九，嚴格激勵懲罰措施。

(旺報 )