隨著年紀增長，高齡駕駛人視力下降、聽力變差、反應變慢，皆是可能發生交通事故的原因，因此政府自2017年7月起實施高齡駕駛人駕駛執照管理制度，屆齡75歲的駕駛人，每3年需換照1次，苗栗監理站指出，苗栗縣迄今仍有48名高齡駕駛人未換照，持逾期駕照被攔查，最高可罰3600元罰鍰。

苗栗監理站說明，高齡駕駛人駕駛執照管理制度，凡屆齡75歲，需經過高齡體檢及認知功能測驗後，才能再取得3年的有效駕照，並於往後每3年進行一次換照。過了78歲後仍未換照後所持有駕照將變成逾期駕照，若持用被攔查到將可罰1800元至3600元罰鍰。

苗栗監理站統計，2017年7月苗栗縣首批屆滿75歲需換照的高齡駕駛人共157人，實際已辦理換照、註銷、自願繳回駕照者共109人，仍有48名駕駛人尚未辦理高齡換照，若在今年7月1日前未辦理換照，駕照將在6月30日逾期。

若是未換照且超過75歲之駕駛人有肇事違規的情況，需於3個月內來監理站辦理換照，否則駕照將會被註銷，苗栗監理站提醒用路人，若已屆滿75歲後應先通過體檢和認知功能檢測後，再持駕照到監理站進行換照，維護高齡駕駛人自身及其他用路人的安全。

(中時 )