疑似因未減速而重心不穩，貨櫃車在國3接國1的彰化系統交流道南下路段下坡彎道，直接翻覆。（摘自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

驚險！彰化系統交流道彎道未減速 貨櫃車側翻

銜接國道3號與國道1號的彰化系統交流道，20日深夜11點多，發生貨櫃車翻車事故，39歲林姓男子行經該路段下坡彎道時，疑似因沒有減速導致車輛重心不穩，當場失控左側翻，幸好後方駕駛緊急煞車，未釀追撞，林男送醫後無礙。

國道警7大隊隊小隊長廖學堂表示，林姓男子駕駛貨櫃車自桃園楊梅南下，準備將貨櫃運送到高雄港口出關，卻在行經彰化系統該下坡彎道路段時，疑似未依規定減速，整輛貨櫃車重心高、隨即側翻在路面；駕駛酒測值零，排除酒駕，亦無超載或爆胎。呼籲用路人行經系統匝道，離心力較大，應減速慢行。

林姓司機被壓在扭曲變形的龐大車頭下哀嚎，緊急以破壞工具搶救、拖出送醫後，竟只有頭部外側、四肢挫傷，無生命危險，連經驗豐富的警消都直呼不可思議，實在是「命大」、「奇蹟」。

事故一度造成該路段全線封閉，受困車內的林男被消防人員救出後，送往彰化秀傳醫院，檢傷發現其頭部和四肢都有擦傷，但意識清楚，無生命危險。

(中時 )