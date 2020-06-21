上半年因新冠病毒肆虐全球，各國邊境陸續關閉，觀光產業也從1月底陸續被禁止出入團，日前，旅遊禁令宣布再延長至7月底。交通部亦祭出紓困1.0及2.0版，2項紓困案僅紓困至6月底。截至19日止，交通部觀光局已核撥逾86億3569萬元，其中關於薪資補貼已達70億餘元。
根據交通部觀光局官網統計，人才培訓已受理990案，已核定803案，預計培訓10萬5353人，核定補助金額總計21億235.3萬元，已核撥622案、共17億8191萬元。
入境旅行社紓困，申請至4月30日截止，共受理199件申請案，已核定198件、共1億3891萬元，已核撥169件、共1億1842.5萬元；停止出入團補助已受理1310家旅行社，共2萬295團申請，已核定5714團、共1億5580萬元，並已核撥1億3981萬元。
融資貸款及利息補貼，已有987件申貸案件，其中496家旅館業、140家民宿業、345家旅行業及6家觀光遊樂業，業者申請貸款金額計約71億6682.8萬元；補貼旅館業營運負擔，已核定2917家、共14億9148萬元，並已核撥2819家、共13億6896萬元。
觀光產業營運及員工薪資補貼，共已核准55億1973.6萬元，並已核撥52億2659.6萬元。陸團提前離境補助已結案，已核撥47團次共194萬元。
(中時 )
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