新北市府西側電梯20日中午12許突然故障，從地下1樓上升至1樓時發生巨響，一度有3名公務員受困，媒體詢問電梯故障為人為破壞，對此新北市長侯友宜回應，昨日電梯故障是一個意外，將會更加謹慎預防意外。

侯友宜表示，昨日西側電梯故障，是一位行動不便的長者，在推車的過程中，不慎撞到電梯，使得電梯故障，當下市府人員立即啟動維修，未來將會更加謹慎預防意外發生。

(中時 )