新北市府電梯故障 侯友宜：是一個意外 13:252020/06/21 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市府西側電梯21日忽然故障，媒體詢問是否為人為破壞，侯友宜回應，是一個意外。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府西側電梯20日中午12許突然故障，從地下1樓上升至1樓時發生巨響，一度有3名公務員受困，媒體詢問電梯故障為人為破壞，對此新北市長侯友宜回應，昨日電梯故障是一個意外，將會更加謹慎預防意外。 侯友宜表示，昨日西側電梯故障，是一位行動不便的長者，在推車的過程中，不慎撞到電梯，使得電梯故障，當下市府人員立即啟動維修，未來將會更加謹慎預防意外發生。 (中時 ) #電梯 #故障 #侯友宜 #新北 #市府 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 直播》台灣日環食登場！全台瘋追天文奇景 - 生活 韓國瑜不在高雄爛路再現？一照片曝光 網驚喊7字！ - 政治 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 威力彩狂飆9.2億！財神眷顧「2星座」旺到必買彩券 - 娛樂 「韓粉宋慧喬」領表參選高雄市長！網看唯一政見驚喊... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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