直播》全球瘋「追日」！直擊杜拜日食畫面 12:452020/06/21 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 直擊杜拜日食畫面。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直擊杜拜日食畫面。 全球各地引領企盼日食天文奇景，中東國家阿拉伯聯合大公國當地時間21日上午8時14分（台灣時間12時14分）起迎接日食，當地媒體阿聯英語報《國民報》（The National）報導，日食將在9時36分（台灣時間13時36分）達到高峰，約11時12分（台灣時間15時12分）結束，《中時電子報》帶您搶先從杜拜直擊日食奇景。 (中時電子報) #追日 #直擊 #杜拜 #畫面 #日食 #直播 #阿拉伯聯合大公國 #中時電子報 也許您會感興趣 推薦閱讀 把握此生最後機會！一張圖看懂日環食當日天氣 19:212020/06/17 生活 花蓮日環食 下次見要等200年 04:102020/06/18 地方新聞 直擊》晶華股東會上最大禮 小股東「送」飯店給潘思亮 12:572020/06/18 財經 看滿吃滿！追日環食也要追美食！ 11:052020/06/19 旅遊 天文奇景日環食6／21再現 全台各地觀測時間一覽 13:182020/06/20 旅遊 日環食閃耀金門 縣府加碼送觀賞眼鏡 15:112020/06/20 生活 天文奇景日環食 要看就今天 04:102020/06/21 藝文副刊 今天瘋追日環食！一張圖曝10縣市最佳觀測時間 08:052020/06/21 生活 「夏至加日食」讓她揭台灣內憂外患 唐綺陽籲網友「認真讀」 08:072020/06/21 娛樂 娛樂周報》燒臘闆娘遭小三反殺炸屍 孫安佐畢業曬巨乳女友照 憲哥與朱立倫成親家 譚艾珍大尺度舊照出土 12:092020/06/21 娛樂 國際熱門新聞 影》川普票房失靈？3月來首場造勢大會 座位空大半 - 國際 真要命！中印邊境流血衝突 全由一座帳篷引起 - 國際 孩子自己教！凱特狂打破英王室傳統 - 國際 耳朵上有小洞？可能是人類曾有「魚鰓」證據 - 國際 川普睽違3月辦造勢大會 6工作人員驚傳染新冠 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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