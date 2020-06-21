直擊杜拜日食畫面。

全球各地引領企盼日食天文奇景，中東國家阿拉伯聯合大公國當地時間21日上午8時14分（台灣時間12時14分）起迎接日食，當地媒體阿聯英語報《國民報》（The National）報導，日食將在9時36分（台灣時間13時36分）達到高峰，約11時12分（台灣時間15時12分）結束，《中時電子報》帶您搶先從杜拜直擊日食奇景。

(中時電子報)