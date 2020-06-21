許姓精障男子深夜躲在北市大安區巷弄內吸食強力膠，警方將他依《社會秩序維護法》移送裁罰，但法官認為許男是精障者，且被發現時周遭並無危險物品，認為裁罰罰鍰違反《身心障礙者權利公約》規定，並引用戲劇《我們與惡的距離》的名句「就算真的該死的人吧，也應該跟我們有一樣的人權，保護這些人的權利是我的工作」，裁定不罰。

許男今年3月23日晚間9時許，獨自一人在大安區某巷弄內吸食強力膠，經民眾發現報警，警察到場時，許男仍拿起塑膠袋欲吸食，還說「就是喜歡吸」，許母曾雖提出兒子的身心障礙證明，警詢後仍依《社會秩序維護法》將許男移送台北地院簡易庭裁罰。

但法官發現，許男早在2004年就被鑑定出思覺失調症迄今，加上他被查獲時仍試圖吸食，顯示當時已有精神耗弱情形，而且周邊沒有殺傷力的危險物品，沒有明顯危害社區安全的可能。

法官依據《身心障礙者權利公約》規定「每個人都不能對身心障礙者施以酷刑、羞辱、或殘忍的處罰」，認為若處以最輕罰鍰，都可能構成羞辱或殘忍的處罰，因此依法免除處罰。

法官認為，確實吸食強力膠後有對社會造成危險和可能，且民眾會感到恐懼害怕，但法官引用戲劇《我們與惡的距離》中律師王赦的名句「就算真的該死的人吧，他也應該跟我們有一樣的人權，這是人人生而平等，均等的權利，保護這些人的權利是我的工作」，決定不罰。

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(中時 )