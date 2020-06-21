傻眼！警方獲報到場查看才發現是租賃公司的出租車輛，但租車人早已不知所蹤。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

員警依法開出逕行舉發違規停車單。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

隨時租、隨地可還？還免繳租金尾款！彰化市自強路、茄苳路口，20日下午出現一輛帥氣白色保時捷超跑PANAMERA S，直接違停，一半車屁股還露出來擋住在十字路口交通，警方接獲住戶檢舉到場察看，才發現是租賃公司車輛，租車人則早已失聯！

根據警方調查，白色保時捷由22歲林姓男子向租賃業者於14日承租，但林男19日起就失聯，已積欠2天租金、約1萬元；林男疑似因為付不起租金，直接將跑車棄置丟包在路口後，人就落跑、搞失蹤，令眾人和租車公司全傻眼！

根據了解，PANAMERA S跑車為2010年出廠，新車上市牌價610萬，具V型8缸引擎、排氣量約4800c.c.，擁有400匹超強力馬力，起步後只須5.6秒就可加速到時速 100 公里，中古車價約在150萬元左右。

租賃業者接獲警方通知後，立即聯繫保險公司簽約的拖吊車到場，並派曾姓業務到場善後。而應拖吊車仍在他處執行業務，警方只能耐心在場等候，協助指揮交通。

而該輛保時捷雖未肇事，但違停妨害交通，警方也依《道路交通管理處罰條例》第56條1項1款「在禁止臨時停車處所停車者」，逕行舉發違規停車，將可處600元以上1200元以下罰鍰。

(中時 )