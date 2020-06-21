屏東小琉球14日驚傳2名潛客失蹤，韓籍男子遺體，15日在杉福漁港外海底12米發現；同行台籍巫姓男子失蹤7天，昨（20日）在綠島朝日溫泉海岸撈起疑似巫男遺體，今天家屬指認，確定是巫男。

巫男在小琉球失蹤後，家屬心急如焚，還在網路發起協尋，懇請有能力協助的人加入救援，若尋獲生還者紅包100萬，尋獲大體紅包20萬元。據自由時報報導，海巡第一三岸巡隊綠島安檢所人員，昨獲報抵達現場後，初步檢視該遺體年約50至60歲、身高約170公分、左手配戴手錶、身著潛水衣及穿著防滑鞋，面部泡水許久浮腫嚴重，所以無法確認身分。

不過經比對日前屏東小琉球失蹤巫姓潛客資料，發現與該遺體特徵相符，立刻聯繫家屬。遺體昨晚近9點運送回台東富岡漁港，並轉送台東市立殯儀館暫置。今天巫男家屬在台東市立殯儀館指認，確認就是巫男。

巫男與韓籍男性友人，14日下午1時29分租機車前往杉福漁港浮潛，之後不幸失蹤。15日有潛客在小琉球杉福漁港外約12米海底深處，發現1名身穿黑色泳褲的男子趴在海上。海巡撈起男屍，判斷死者疑為韓籍遊客。

(中時電子報)