大陸全國人大常委會下次會議將於28日召開，但未提及處理「港區國安法」草案。據「香港01」報導，全國人大常委譚耀宗今日表示，程序上委員長會議可於28日加入審議國安法議程，如人大常委對草案沒大意見，可交由委員長會議決定是否提交表決，他目前難以估計會否這樣做。港區人大代表葉國謙相信，月底的人大常委會「百分百」通過國安法草案，認為「審兩次已足夠」。

新華社今日報道，下次常委會會議將於本月28日至30日召開，將審議專利法修正案草案、未成年人保護法修訂草案等，但未有提及會否處理「港版國安法」草案。

不過，國安法現時未納入議程，不代表不會審議，翻查資料，新華社於本月10日報道，人大常委會將於18日至20日舉行，當時亦未提到議程包括審議港版國安法；至18日人大常委會開閉，新華社報道國安法草案已提請審議。

全國人大常委譚耀宗今指，若委員長會議認為合適，「到時（28日）加入議程都可以」，若屆時人大常委對國安法草案意見較一致或討論成熟，可由委員長會議決定是否交由今次會議表決。他稱全國人大常委有百多人，可能有不同意見，目前難以估計月底會議會否通過國安法。

根據大陸《立法法》第29條，列入人大常務委員會會議議程的法律案，一般應當經三次常務委員會會議審議後，再交付表決。不過，該法第30條同時列明，列入常務委員會會議議程的法律案，各方面意見比較一致的，可以經兩次常務委員會會議審議後，交付表決。

港區人大代表葉國謙指，法案何時通過要視乎實際情況，不一定開足三次會議才表決，他認為國安法草案早在上月全國「兩會」已通過有關《決定》，剛過去的人大常委會亦經過初審，相信月底的會議表決通過的機會是「百分百」。

(中時 )