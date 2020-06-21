大陸全國人大常委會下次會議將於28日召開，但未提及處理「港區國安法」草案。據「香港01」報導，全國人大常委譚耀宗今日表示，程序上委員長會議可於28日加入審議國安法議程，如人大常委對草案沒大意見，可交由委員長會議決定是否提交表決，他目前難以估計會否這樣做。港區人大代表葉國謙相信，月底的人大常委會「百分百」通過國安法草案，認為「審兩次已足夠」。
新華社今日報道，下次常委會會議將於本月28日至30日召開，將審議專利法修正案草案、未成年人保護法修訂草案等，但未有提及會否處理「港版國安法」草案。
不過，國安法現時未納入議程，不代表不會審議，翻查資料，新華社於本月10日報道，人大常委會將於18日至20日舉行，當時亦未提到議程包括審議港版國安法；至18日人大常委會開閉，新華社報道國安法草案已提請審議。
全國人大常委譚耀宗今指，若委員長會議認為合適，「到時（28日）加入議程都可以」，若屆時人大常委對國安法草案意見較一致或討論成熟，可由委員長會議決定是否交由今次會議表決。他稱全國人大常委有百多人，可能有不同意見，目前難以估計月底會議會否通過國安法。
根據大陸《立法法》第29條，列入人大常務委員會會議議程的法律案，一般應當經三次常務委員會會議審議後，再交付表決。不過，該法第30條同時列明，列入常務委員會會議議程的法律案，各方面意見比較一致的，可以經兩次常務委員會會議審議後，交付表決。
港區人大代表葉國謙指，法案何時通過要視乎實際情況，不一定開足三次會議才表決，他認為國安法草案早在上月全國「兩會」已通過有關《決定》，剛過去的人大常委會亦經過初審，相信月底的會議表決通過的機會是「百分百」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。