昔日的棒棒堂男孩在《食尚玩家熱血48小時》合體了！這集的主題是「巨無霸美食挑戰賽」，由於威廉是主持人，阿緯和小煜二話不說就來當救火隊，幫他吃完巨無霸豪華海鮮拼盤，讓同樣也是男團出身的搭檔風田羨慕地說：「我們團員都很少聯絡。」《模范棒棒堂》開播至今已過了14個年頭，推出的男團「Lollipop棒棒堂」團員雖在解散後各奔東西，但也依然維持好交情。

「威風兄弟」威廉和風田在吃了1.7公斤的巨人麵包、8公斤超大碗公什錦麵後紛紛叫苦連天，風田表示：「已經沒辦法站直了。」緊接而來的巨無霸豪華海鮮拼盤，威廉更是直接call out討救兵，他找來昔日團員阿緯及小煜，阿緯笑說：「找我們都不會是好差事。」小煜則無奈表示：「而且我在減肥…」笑翻全場。

風田曾是偶像男團SpeXial的一員，被問及怎麼沒找團員來幫忙？風田則表示：「跟團員都少有聯絡，很羨慕威廉哥他們的好交情。」讓威廉笑說：「我們可以組一個Special Lollipop！」阿緯則說：「沒問題，發片也會跟錄影一樣隨傳隨到。」但身為主唱的小煜則自嘲：「你有沒有想過，我們的歌聲不是隨傳隨到？」時不時互虧惹得眾人捧腹。

而在場唯一單身的小煜先前被報導指出有了新對象，阿緯先是出來擋箭：「我們從來不問小煜的新對象。」後來又搞笑補槍：「因為每一次都不一樣！」小煜則回答：「因為還沒穩定，所以不便透露太多，怕報導出來對方會誤會。」回應點到為止。更多《食尚玩家》電視版內容請收看每週一至週四晚間10點TVBS 42頻道；每週一至週四晚間11點愛奇藝台灣站、WeTV；網路版請於週一至週四中午12：30鎖定粉絲團以及Youtube頻道。

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