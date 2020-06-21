行駛市區和高鐵台中站的公車，因停站少，班次多，市民和遊客利用率高，立委張廖萬堅、市議員林祈烽、陳世凱常接獲民眾陳情，盼161線往返高鐵台中站到中科管理局的公車，能在玉門路和西屯路口增停一站。對此，交通局表示，評估擴大該路線服務範圍及效益，初步同意試辦部分班次繞駛，相關調整提送市府市區汽車客運審議委員會審議，提供市民服務。

台中市公車由高鐵台中站往返中科管理局的161線，在張廖萬堅、林祈烽、陳世凱等人共同爭取，與交通局會勘後，研議新增玉門西屯路口站，希望最晚在下半年新增公車路線，未來住在這一站周遭的市民，不用再走遠路到宜寧中學或榮總門口搭車，往返高鐵站將更便利。

林祈烽強調，玉門路和西屯路三段、國安一路口周遭有多棟社區大樓住戶，還有一處商城，住戶相當多，大眾運輸方便，民眾進出不必自行開車，居民常搭乘161公車往返高鐵台中站轉乘。

但因附近沒有站牌，民眾如要搭車，就必須徒步或請人載到鄰近的國安社區「宜寧中學」站、台中榮總站，或是中港澄清醫院站，搭車前步行的有段距離，如果搭高鐵還拖著行李箱，非常的不方便。

張廖萬堅指出，經與交通局、業者和欣客運、商城代表和周遭住戶會勘協調後，客運業者同意增設玉門西屯路口站，並以AB線方式，在每天的特定時段和班次增停這一站，方便民眾上下車。

林祈烽、陳世凱希望這處公車站牌設立後，提供民眾多加利用，未來在這一站上下車的民眾增多，客運業者也會評估考量，改列為常態停靠站，民眾搭車往返高鐵台中站或中科管理局，有公車站牌節省搭車時間增加效率。

交通局說，日前與立委、議員及客運業者會勘當地需求，經評估可擴大該路線服務範圍及效益，初步同意試辦部分班次繞駛，視搭乘情形規畫繞駛班次，相關調整仍須提送市府市區汽車客運審議委員會審議，交通局將持續輔導規畫及籌備，及早增設161公車路線。

(中時 )