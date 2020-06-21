籌備中的〈金門航空〉企業形象標誌（LOGO）甄選結果揭曉，首獎得主林育聖以金門傳統古厝「燕尾」、夏候鳥「栗喉蜂虎」為設計主軸在153件作品中脫穎而出，獨得新台幣5萬元獎金。（金門航空籌備處提供）

籌備中的〈金門航空〉企業形象標誌（LOGO）甄選結果揭曉，首獎得主林育聖以金門傳統古厝「燕尾」、夏候鳥「栗喉蜂虎」為設計主軸在153件作品中脫穎而出，獨得新台幣5萬元獎金。金門航空籌備處總召集人陳滄江表示，目前已有數十位民用航空界資深人士表達加入團隊的意願，一切均在積極進行中。

這項企業形象甄選共有前3名，獎金各5萬元、3萬元和1萬元。佳作獎6名，各獲立榮航空或華信航空北金來回機票1張。優勝獎6名，各獲高級禮品1組，7月5日以前完成獎金、獎狀及獎品頒發作業。

陳滄江表示，籌備處將於近日備齊航空公司設立的相關證明文件向中央主管單位提出「適航認證5階段」的第1階段「申請前階段」、第2階段「正式申請階段」、然後再以穩健的腳步朝第3階段「文書符合階段」、第4階段「驗證及檢查階段」，最後目標是取得第5階段「給證階段」目標邁進。

陳滄江說明，航空公司的設立不比一般企業，因為它是特許行業，有很高的審核門檻及標準作業流程，通常完成5階段須要投入大量的專業人才以及資金，以最近取得航運的星宇航空而為例，根據星宇航空公關長聶國維表示，光是跑「適航認證五階段」就1年6個月之久，且還要經過一再的測試，金門航空要飛起來，未來還有一段艱辛的路要走。

陳滄江表示，目前有來自民用航空界的前輩包括機務、航務、運務、機師等專業人員數十人主動提供寶貴資訊，並同意加入金門航空團隊，大家共同目標是讓金門人回家的路有另外1個選擇。

(中時 )