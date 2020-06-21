據大陸中債登、上清所發佈的統計月報，5月外資在大陸債市淨增持1145.94億元（人民幣，下同），單月淨增持額度創歷史新高。同時外資持有總量也達到了2兆4260.29億元，在債市中的占比達到2.61％也是刷新歷史紀錄。另觀察截至5月底，外資已連續18個月增持大陸債券。

據新華網引述景順亞洲信用研究主管胡奕認為，驅動境外投資者增加配置的原因之一是收益率。大陸債券的收益率和主要發達國家收益率的差距進一步加大，目前中美10年期國債收益率利差約為215個基點，這是過去10年來的高位。

同時大陸境內債券和全球主要的利率債和信用債市場，呈現出較低的相關性，這意味將大陸債券加入組合中，有助於投資組合的多元化和風險分散。此外大陸債券進入全球主要的債券指數，進一步提高國際投資者的投資動力。

觀察今年以來，外資加倉大陸債券趨勢不變。在1月份淨買入大陸債券的基礎上，2月28日起，9檔大陸國債納入摩根大通全球新興市場政府債券指數，也讓當月外資淨買入量大增。外資增持節奏在3月略有放緩，隨後繼續買入，並於5月創下新高。

而大陸金言也積極整合債券市場投資管道，取消QFII、RQFII額度管理，擴大合格境內有限合夥人制度（QDLP）、合格境外有限合夥人制度（QFLP）試點，監管機構放開外資金融機構的股比限制，持續擴大在岸市場對外開放。

(旺報 )