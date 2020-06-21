李姓網友3月間上傳影射蔡英文總統「做票」的影片，被依違反《社會秩序維護法》移送裁罰，法官裁定不罰後，刑事局改依《刑法》侮辱公署罪再將李男送辦，引發輿論嘩然。無獨有偶，警方再查獲新北范姓男子今年4月轉貼「集體偷票無法無天」影片，同樣影射蔡英文總統選舉「做票」，法官仍裁定不罰。

李姓網友3月間在YouTube網站上傳標題「《蔡英文做票，必須下台》下集，蔡英文做票400萬張以上的真相！」影片。刑事局認為，影片涉及散布假訊息，依《社會秩序維護法》移送台北地院簡易庭，但法官認為影片是針對政黨評價、選務的質疑，屬言論自由範疇，且內容並不足以影響公共安寧，裁定不罰。

但警方認為，該影片迄今仍在網路流傳，網友得知法官不罰後，甚至調侃「影片的真實性，已獲法院認證」；由於影片提及「換票、偷票」，影射中選會選務問題，依侮辱公署罪將李男函送北檢偵辦。

警方查獲，新北市范姓男子今年4月3日至21日，在社群軟體臉書上轉貼「集體偷票無法無天」影片，影射蔡英文總統選舉做票不實，警詢時范男坦承散布影片，辯稱覺得這次選舉不公才轉貼影片，依違反社會秩序維護法送辦。

法官認為，范男雖有未經查證下即散布影片，但其影片內容是針對選務人員工作不當的說明，質疑開票過程中有換票及計票灌水情形，因此范男表達質疑之評價，是屬於其個人言論自由範疇，並非故意捏造虛偽事實，且范男言論內容，亦不足讓民眾產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧之可能，裁定不罰。

(中時 )