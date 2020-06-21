中國宏觀經濟論壇20日舉辦，論壇上針對大陸的經濟後勢發展發布了宏觀經濟分析與預測報告。報告預測，2020年大陸實際GDP增速為3％左右，後三季增速為分別為2.5％、6.5％、7.5％，呈現持續且較為強勁的逐季復甦趨勢。學者認為，未來擴大內需是重點，今年底至明年初，大陸有望迎來高成長期。

該報告指出，大陸經濟復甦的最大障礙，從供應鏈中斷轉變成需求不足，消費低迷成為宏觀經濟循環的關鍵；未來，必須全面擴大內需，加快實現市場循環的常態化，實現向市場型深度復甦的順利轉換。

此外，疫情過後，全球經濟格局將再次發生重大轉變，大陸最早受到疫情衝擊、最快控制住疫情、最先實現復工復產，大陸經濟的復甦和基礎再造對於全球經濟具有標誌性引領性意義。

另外，報告也提到，大陸經濟復甦需要經歷生產復甦、需求復甦與供需平衡三個階段，當前的經濟復甦正處於從第一階段向第二階段轉換的關鍵期。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員劉曉光表示，大陸經濟復甦道路逐漸明朗，第一季成功有效防控，第二季在復產復工下，供給面基本修復，下半年規模性政策發力將使需求持續回升，今年大陸經濟將呈現強勁的逐季復甦態勢，下半年至明年上半年有望迎來久違的經濟高速成長期。

但值得警惕的是，報告也提醒，需求不足取代供應鏈中斷成為大陸經濟復甦的最大障礙；此外，在外部貿易摩擦與國際政治衝突高峰來臨前，應全面擴充內部需求，加快實現市場循環的常態化，實現向市場型深度復甦的順利轉換。

中國人民大學副校長劉元春認為，大陸要藉由提升有效需求，來彌補目前擴大中的供需缺口，從而使市場循環常態化，從行政性的復工復產轉向市場自我循環式的復工復產；另外，外部需求、資金流的順暢度，第三季、第四季依然是大陸要高度關注的重點。

(旺報 )