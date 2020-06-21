竊盜慣犯禇文華入監服刑前，竟與陳姓通緝犯決定「幹大事」，進入超商內搶走櫃檯內的7000元，店員見狀大喊「搶劫！」，並從後狂追與2人扭打，最後禇男丟出得手的2000元趁隙跳上陳嫌接應車輛逃逸，警方循線將人逮捕，士林地檢署依強盜罪提起公訴。

禇男多次竊盜並被判處有期徒刑9年，今年3月9日已入監執行，但他在去年10月28日下午9點多，與陳男進入中山北路7段一間連鎖超商內，假意要求店員幫忙拿東西，伺機竊取櫃檯內的7000元現金逃跑。

趙姓店員見狀立刻大喊「偷錢」、「搶劫」，一旁的陳姓男子為了讓同夥逃跑，伸手拉住店員，但陳不敵店員的力氣，禇仍衝出超商，在對面公園逮住禇後，禇竟為了逃脫，丟出得手的2000元，讓店員撿拾，並跳上由陳駕駛、接應的轎車逃逸。

警方循線逮捕禇後，依照竊盜、傷害2罪移送法辦，但檢察官調查後，依照監視錄影畫面，禇防護贓物，造成店員鼻子、胸前、右腳擦傷，而且沒有歸還得手的另外5000元，已涉犯準強盜罪，將禇、陳依強盜罪嫌提起公訴。

(中時 )