北京市市消協日前對外發佈的直播帶貨消費調查報告顯示，「直播帶貨」在為企業復產復工、促進銷售做出貢獻的同時，也出現虛假宣傳、資訊公示不全以及售後沒有保證等損害消費者權益問題。也因此建議，對直播帶貨中虛假宣傳的主播，除進行處罰還應將違法情節嚴重、違法頻率較多的主播拉入黑名單，實施直播市場禁入，提高違法直播帶貨成本，以增強監管震懾力。

據《北京日報》報導，北京市消協日前選取淘寶、天貓、京東、蘇寧易購、拼多多、小紅書、蘑菇街、抖音、快手等10個直播平台作為體驗調查對象。體驗人員以消費者身份在每個直播平台各進行3次模擬購物體驗，共完成30個直播帶貨體驗調查樣本。

其中有9個樣本涉嫌存在證照訊息公示問題、占比30％；有3個樣本涉嫌存在虛假宣傳問題、占比10％；有1個樣本執行「7天無理由退貨」不到位」、占比3.33％。

此外，北京市消協調查報告更顯示，有3個樣本涉嫌通過宣傳產品功效或極限用詞誘導消費者購買商品，侵犯消費者的知情權和公平交易權。

(旺報 )