傳統端午佳節即將到來，豬肉需求量大增，新北市政府動物保護防疫處表示，每日至少有四十多輛運豬車，載著各縣市飼養的肉豬，運輸到新北市肉品市場拍賣及屠宰。但，有鑑於口蹄疫防疫經驗及維護台灣民眾食品安全，動保處每日仍派駐人員於肉品市場督導運豬車清洗消毒，嚴格把關落實防疫超前部署政策。

防疫處表示，端午節前幾週，每天都會有二千八百多頭肉豬，從台灣各地運到新北肉品市場來拍賣，為確保豬隻健康，畜牧場需提供家畜健康聲明書，市場也會進行拍賣肉豬採血送驗。今年1月至6月初，動保處已採樣監測共計二千四百七十二件。

只要運豬車輛司機把肉豬下至繫留區，就必須將車輛上排泄糞尿刷洗乾淨，車輛消毒才能離場。動保處每日也派駐人員輔導運豬車落實清洗及消毒，並確認司機有徹底完成才能離場，運豬車離場時會通過大門口隧道式再次全車消毒。

肉品市場每周一、三、五進行場區擴大消毒，使用自走式消毒車全場區噴灑藥劑消毒，每個角落都不放過。對於新冠肺炎防疫工作也不馬虎，大門是場區唯一出入口也是第一道防線，每日安排人力幫入場人車量測額溫，拍賣館及辦公區每天進行清潔與消毒，並搭配梅花座加強防疫。

動保處派駐市場人員吳圳村表示，每天一早到工作崗位，必須檢查強力噴霧消毒機運作是否正常、將消毒藥劑調配好、消毒區地面沖洗乾淨，再來就是檢視運豬車司機是否有落實清洗車輛作業。當運豬車清洗完成，司機就會開至消毒區自主消毒，載運平台、輪胎、輪框、擋泥板及腳踏墊都是消毒重點。

有確實落實消毒完成後，會於動物運輸車輛清洗消毒紀錄表簽名確認，運豬車司機都很配合防疫，因大家都擔心疫情發生，最直接影響就是養豬飼主及運豬司機的生計。肉品市場是畜牧場及民生豬肉的防疫關鍵，動保處也會不定期至畜牧場訪視、輔導及協助農戶消毒，因為預防勝於治療。

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(中時電子報)