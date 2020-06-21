新北市農業局輔導淡水區農會，舉辦「109年全國大南瓜比賽」，今（21）日於淡水金色水岸廣場舉行頒獎典禮。冠軍由來自淡水在地的農友林建訓奪下，種出了六百八十六台斤的大南瓜。現場由新北市長侯友宜頒發冠軍獎金九萬元，主辦單位也透過直播，讓民眾可以在線上觀賞頒獎儀式。

全國大南瓜比賽的主辦單位淡水區農會指出，大南瓜比賽已累積了大量的知名度與好口碑，成為全台最具有指標性的競賽，每年都吸引眾多農友報名參與這項南瓜界盛事。大南瓜比賽除了比重量的全國重量組，還有激發想像力的創意組，選美的品質組以及比甜度與口感的食用南瓜品質組。

頒獎會場擺放參賽的大南瓜外，也有創意組的南瓜作品一同展出，今年的南瓜重量王林建訓表示，在大南瓜果實生長期應施予鉀肥，但施予鉀肥期間如逢梅雨，水分過高，易造成瓜體破裂，像上周豪大雨就造成比冠軍更大的大南瓜爆裂，導致無法參加比賽。

因此現場每顆南瓜都是農民朋友的血汗結晶，自己也是花費半年以上細心照料，除了種植環境保持通風，更要注意病蟲害防治，希望民眾觀賞大南瓜之餘，也能愛護這些得來不易的大南瓜。

淡水區農會總幹事高忠表示，除了舉辦大南瓜比賽，農會積極推廣在地南瓜，研發眾多南瓜加工商品，彌補產季限制，創造南瓜全年經濟。今年新推出的南瓜燕麥濃湯，富含膳食纖維又營養，同時兼顧美味與健康，農會也配合新北市政府美味農業得來速政策，讓民眾可以輕鬆採購南瓜，只要上網搜尋淡水農會超市粉絲團，就可以直接訂購南瓜相關商品。

市長侯友宜則說，新北市全力振興經濟，淡水區農會與在地餐飲業者，合作推廣在地南瓜，研發各種創意料理並繪製南瓜美味地圖，民眾可以跟著美味地圖，一同品嘗南瓜料創意料理，支持在地商家。也提醒，到現場參觀，別忘了遵照防疫部署，配戴口罩並保持社交距離，遵從展場路徑及現場工作人員的動線指示。

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(中時電子報)