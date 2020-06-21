今年以來，為了應對疫情衝擊帶來的經濟下行壓力，幫助企業渡過難關，大陸官方先後推出一系列階段性、有針對性的減稅降費政策，主要針對「應急」「復工復產」與「支持小微企業」等面向上，根據大陸國家稅務總局最新數據顯示，2020年1到4月，全大陸累計新增減稅降費9066億元（人民幣，下同），其中今年推出支持疫情防控和經濟社會發展稅費優惠政策，就新增降稅降費規模達到4857億元。

根據《北京日報》引述某酒店人力行政經理說明，自家企業可以享受免徵增值稅，並對虧損延長結轉年限等優惠政策，截至目前社保綜合減免30萬元左右。

大陸國家稅務總局稅收科學研究所研究員李平指出，進一步加大減稅降費的力道，可透過恢復市場主體的信心，幫助市場主體紓困，來解決生存發展的一些困難，也在穩就業，在保民生取得成效。

據了解，大陸在去年實施制度性減稅降費政策的基礎上，今年重點強化階段性政策，聚焦減輕中小微企業、個體工商戶和困難行業企業稅費負擔，全年預計為企業新增減負超2.5兆元。

(旺報 )